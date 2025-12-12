Росатом планирует через три года выйти на производство МРТ с локализацией 80%

Первый опытный образец отечественного МРТ с локализацией 40% планируется произвести в 2026 году и установить в медицинском учреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Росатом планирует выйти на производство отечественных МРТ с локализацией изготовления до 80% в России через три года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора акционерного общества "Росатом наука", кандидат технических наук Александр Тузов во время пленарного заседания конгресса "Ядерная медицина 2025".

"Для нас критичен быстрый выход на рынок, в этом случае мы организуем следующие моменты: полностью создаем прибор силами Росатома, формируем из отдельных, но основных компонентов, работаем над их импортозамещением. Бежим в сторону того, чтобы через три года, если мы говорим про МРТ, получить изделия хотя бы с 80% уровнем локализации, но при этом оно должно быть готово к регистрации для серийного производства", - сказал он.

Первый опытный образец отечественного МРТ с локализацией 40% планируется произвести в 2026 году и установить в медицинском учреждении.

В Санкт-Петербурге с 11 по 13 декабря проходит IV Конгресс с международным участием "Ядерная медицина-2025", посвященный 80-летию атомной промышленности. В мероприятии принимают участие свыше 500 ведущих профильных специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.