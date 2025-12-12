Кабмин утвердил индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4% с 2026 года

Документ вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 2026 года на 4% будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, а также сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 <...> единовременных пособий, установленных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", - говорится в документе.

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.