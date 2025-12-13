Резиденты новосибирского ПЛП "Южный" инвестируют в проекты 2,7 млрд рублей

Общий объем вложений составляет 91,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Объем вложений резидентов второй очереди промышленно-логистического парка (ПЛП) "Южный" в Новосибирской области составит 2,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона.

"Планируемый объем вложений резидентов второй очереди - 2,7 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В корпорации уточнили, что сейчас на территории парка ведется строительство инфраструктуры, автодорог и газопровода.

Ранее в корпорации развития сообщали, что вторую очередь ПЛП планируется создать в этом году, изначально вложения пяти потенциальных инвесторов оценивали в 1,5 млрд рублей. В числе проектов - производство металлоконструкций, дверей, корпусной мебели, продуктов питания и другие. Общая площадь земли под размещение резидентов составляет порядка 16 га.

В ходе первой очереди резиденты организуют производство в том числе железобетонных изделий, упаковки, кондитерских изделий и другие проекты. Всего на площадке работают шесть инвесторов с суммарным объемом вложений 913 млн рублей.

Об индустриальных парках региона

Индустриальный парк ПЛП "Южный" типа "гринфилд" расположен в Искитимском районе Новосибирской области. Площадь парка с учетом перспективы развития составит 28,8 га.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области - крупнейший индустриальный парк Сибири, который действует с 2007 года. Площадь парка превышает 1 тыс. га. Свободными под размещение резидентов остаются порядка 140 га. Общий объем вложений резидентов составляет 91,1 млрд рублей, общий объем налоговых отчислений в бюджет региона - 11,77 млрд рублей.

В регионе также работают научно-производственная площадка "Биотехнопарк" и ряд частных индустриальных парков. Кроме того, созданы две территории опережающего развития и особая экономическая зона.