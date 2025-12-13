Эксперт Гапоненко: Европу к 2030 году ждет экономическая стагнация

Кандидат экономических наук считает, что энергетическая зависимость от дорогого американского СПГ и зависимость от американских вооружений станут структурными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Попытки поддержания ЕС "стратегической автономии" терпят крах, страны европейской элиты к 2030 году ожидает стагнация экономики. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Попытки сохранения "стратегической автономии" ЕС потерпят крах. 85% закупок вооружений странами Восточной Европы после 2022 года пришлись на США. ЕС вынужден импортировать сжиженный природный газ из США по ценам, в два-три раза превышающим довоенные российские. Ключевым моментом станет требование США о полной синхронизации санкционной политики ЕС с американской, особенно в отношении Китая", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

По прогнозу эксперта, энергетическая зависимость от дорогого американского СПГ и зависимость от американских вооружений, особенно в Восточной Европе, станут структурными.

"При этом гигантские оборонные расходы на фоне обязательств перед НАТО и поддержка Украины будут финансироваться за счет сокращения социальных программ, роста налогов и нового госдолга", - отмечает Гапоненко. По его словам, это приведет к хронической стагфляции, подавлению инвестиций и потребительского спроса.