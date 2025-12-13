OneTwoTrip: россияне считают лучшими отели в Лоо и Зеленоградске

Согласно исследованию сервиса, наиболее высокие оценки среди зарубежных городов имеют Тиват, Брест и Флоренция

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские туристы считают лучшими отели в курортном поселке Лоо рядом с Сочи и в Зеленоградске Калининградской области. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Самые лучшие отели, по мнению россиян, расположены в курортном поселке Лоо рядом с Сочи: средняя оценка объектов размещения там составляет рекордные 9,51 балла из 10. На втором месте Зеленоградск, гостиницы которого совместно набрали 9,31 балла. Почти не отстает от него Архыз, где путешественники оценивают жилье в среднем в 9,26 балла", - рассказали эксперты.

Также в список городов с отелями с самым высоким рейтингом вошли Выборг (9,14 из 10 баллов), Ессентуки (9,14), Витязево (9,13), Дербент (9,04), Пятигорск (9,02), Смоленск (8,99) и Великий Новгород (8,96). У столичных отелей тоже хорошие оценки: средний балл объектов размещения в Москве составляет 8,14 из 10, в Санкт-Петербурге - 8,35, отметили в компании.

Топ зарубежных городов, где больше всего высоко оцененных туристами объектов размещения, возглавил Тиват, отели приморского города в Черногории получили 9,51 из 10 баллов. Почти так же хороши, по мнению туристов, гостиницы в Бресте (9,35 балла) и Флоренции (9,31 балла).

Кроме того, путешественники ставят высокие оценки отелям в Чэнду (9,30 балла), Гереме (9,29), Каше (9,27), Мале (9,23), Хуахине (9,23), Муйне (9,23) и Мадриде (9,18).