Камчатка и Мурманская область получат еще 880 млн рублей на мазут для отопления

Финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ из своего резервного фонда выделит суммарно около 880 млн рублей на закупку топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области. Соответствующие распоряжения подписаны председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

"Подписаны распоряжения о дополнительном выделении финансирования на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область дополнительно получит более 550 млн рублей, а Камчатский край - около 330 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вопрос о выделении средств рассматривался на заседании правительства 10 декабря.

Уточняется, что финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия.

По данным кабмина, с учетом ранее выделенных средств общий объем федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году составил более 2,4 млрд рублей для Камчатского края и более 3,1 млрд для Мурманской области.