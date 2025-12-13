Сийярто: началась закладка арматуры для первого бетона на АЭС "Пакш-2"

Заливать его будут 5 февраля, сообщил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Строители начали закладку арматуры для первого бетона на АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Первый бетон будут заливать 5 февраля. Подготовка движется быстрее, чем мы планировали, поэтому мы смогли начать закладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказала Сийярто в видео в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Заливка первого бетона в фундамент пятого энергоблока в Пакше станет важной вехой в процессе сооружения новой АЭС. По критериям Международного агентства по атомной энергии, после этого объект будет считаться "строящейся атомной станцией". Венгерское ведомство по атомной энергии выдало все необходимые разрешения для проведения этой операции.

Глава Росатома Алексей Лихачев 8 декабря сообщил ТАСС, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашены на церемонию заливки первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в феврале 2026 года.

Проект "Пакш-2" освобожден от санкций Евросоюза и США, введенных в отношении России. Во время недавнего визита в Вашингтон Орбан получил заверения президента Дональда Трампа о том, что американские ограничения не будут препятствовать строительству новой станции.

На АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой в Венгрии электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 до 4 400 МВт.