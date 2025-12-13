В аэропорту Волгограда из-за непогоды отменили два рейса

Еще один авиарейс задержан

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Волгограда, еще один задерживается, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, отменены рейс на вылет в Москву и рейс на прилет из столицы. Еще один рейс на вылет в Москву задерживается.

"Южная транспортная прокуратура (ЮТП) взяла на контроль ситуацию в аэропорту Волгограда. В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Сталинград задерживаются и отменяются авиарейсы", - говорится в сообщении ЮТП. Сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, о нарушении которых можно также сообщить дежурному прокурору ЮТП.

В Волгоградской области 13 декабря идет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах региона наблюдаются гололедно-изморозевые явления, есть налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, местами метель. По данным Волгоградского ЦГМС, ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы достигают 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметках минус 1-6 градусов.