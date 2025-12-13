Правительство Подмосковья: зарплата в промсекторах превышает среднюю по региону

На многих производствах работают высококлассные специалисты, зарплата которых может достигать 300-400 тыс. рублей, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата в ведущих промышленных отраслях Московской области превышает показатели по региону на 30-50%. Об этом сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В целом, средняя зарплата в Московской области в прошлом году была около 100 тыс. рублей, в этом году она будет около 111 тыс. рублей. Если говорить про радиоэлектронику - там средняя зарплата уже порядка 170 тыс. рублей, в фармацевтике или медицинской промышленности - это около 130-140 тыс. рублей", - рассказала Зиновьева.

Она также подчеркнула, что на многих производствах работают высококлассные специалисты, зарплата которых может достигать 300-400 тыс. рублей.

Ранее зампред сообщала, что в Подмосковье в 2026 году планируют создать около 85 тыс. рабочих мест.

Полный текст интервью будет опубликован 15 декабря в 09:00 мск.