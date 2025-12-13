В Пензенской области задерживаются шесть поездов

Это произошло из-за схода грузовых вагонов с рельсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Пензенской области шесть поездов задерживаются из-за схода с рельсов 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 Челябинск - Москва, №64 Санкт-Петербург - Самара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва", - говорится в сообщении.

В ФПК уточнили, что поезда, идущие по перечисленным маршрутам, проследуют в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

"Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - отметили там.

Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что во время маневровых работ на станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу вагонов. По данным организации, пострадавших нет.