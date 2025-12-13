Число задержанных в аэропорту Волгограда рейсов увеличилось до 15

Изменения в расписании связаны с неблагоприятными погодными условиями

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. В международном аэропорту Волгограда задержаны семь рейсов на вылет и восемь на прилет, еще два отменены, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются три рейса в Москву, два - в Санкт-Петербург, по одному в Казань и Дубай. На прилет задержаны по два рейса в Москву, Санкт-Петербург и Астрахань, по одному - в Казань и Дубай. Еще два рейса на прилет из Москвы и на вылет в столицу отменены.

По состоянию на утро субботы, вылет и прилет двух рейсов в Москву были отменены в международном аэропорту Волгограда, еще один задерживался.

Задержка и отмена рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Сталинград, сообщила Южная транспортная прокуратура (ЮТП). Она взяла на контроль ситуацию в аэропорту Волгограда, сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, о нарушении которых можно сообщить дежурному прокурору ЮТП.

В Волгоградской области в субботу идет дождь с мокрым снегом. Утром и днем в отдельных районах региона наблюдались гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, местами метель. По данным Волгоградского ЦГМС, ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы достигают 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметках минус 1-6 градусов.