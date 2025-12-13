Калининградская область будет получать по 5,7 млрд рублей на развитие экономики

Средства выделят в в рамках госпрограммы социально-экономического развития региона

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ с 2026 года будет дополнительно выделять Калининградской области по 5,7 млрд рублей ежегодно в рамках государственной программы социально-экономического развития региона. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам рабочей поездки в регион вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В новой стратегии пространственного развития России Калининградская область сохраняет статус геостратегической территории - это предполагает первоочередную поддержку региона в рамках федеральных мероприятий. Одним из основных инструментов такой поддержки является государственная программа "Социально-экономическое развитие Калининградской области". По решению президента России, начиная с 2026 года на мероприятия госпрограммы из федерального бюджета дополнительно выделяется 5,7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время поездки в Калининградскую область Татьяна Голикова вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных провела заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. В частности, она сообщила о том, что в особой экономической зоне области осуществляют деятельность около 300 резидентов.

"Они инвестировали свыше 320 млрд рублей в самые разные отрасли: от обрабатывающих производств, сельского хозяйства, автосборки до рыболовства, информационных технологий, туризма, а также создали более 31 тыс. новых рабочих мест", - сказала вице-премьер.

Как отметил на заседании губернатор региона, в 2025 году на мероприятия госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" федеральный центр выделил 14 млрд рублей. Программа направлена на формирование комфортной и безопасной среды, условий для эффективного труда и успешного предпринимательства, возможностей для самореализации, а также обеспечение благополучия людей в целом.