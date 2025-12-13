Через Пензу после ЧП на ж/д дополнительно проследуют 17 поездов

На станции Чаис сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Пензенские железнодорожники примут, по предварительным данным, дополнительно 17 пассажирских поездов после инцидента на станции Чаис, где произошел сход вагонов с рельсов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

РЖД сообщили, что на станции Чаис сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом, принимаются меры для минимизации последствий разлива. В ФПК уточнили, что ряд пассажирских поездов проследуют в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.

"Всего, по предварительным данным, из-за ситуации на станции Чаис через Пензу-1 проследует дополнительно 17 пассажирских поездов", - сообщил Мельниченко.

По его словам, один из поездов, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Самара, отправлен со станции Пенза-1. Было отмечено, что железнодорожники обеспечили пассажиров продуктовыми наборами. "Также была заменена локомотивная бригада. Теперь в ней - пензенские машинисты", - добавил глава региона.