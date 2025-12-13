Калининградская область увеличила объем инвестиций на 10,5%

Инвесторы вкладывали средства в промышленное производство и АПК

© Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. Объем привлеченных в экономику Калининградской области инвестиций в 2025 году увеличился на 10,5%. Треть капиталовложений инвестировано в промышленное производство и агропромышленный комплекс (АПК), сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных по итогам рабочей поездки в область вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Работали в регионе вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. <...> В 2025 году объем привлеченных инвестиций в экономику области увеличился на 10,5%. Сейчас заявлено 104 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 970 млрд рублей, из которых треть - инвестиции в промышленное производство и АПК", - написал Беспрозванных в Telegram-канале.

По его словам, в частности, на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области обсудили сферы здравоохранения, социальной политики и экономики. Так, в регионе по итогам 2025 года ожидается рост валового регионального продукта на уровне не менее 2,4%.

На заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития региона вице-премьер Голикова отметила, что Калининградская область постепенно восстанавливает темпы роста экономики, в частности индекс промышленного производства составил 108,5%.