В аэропорту Волгограда число задержанных рейсов сократилось до девяти

Задержка рейсов связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионах страны, а также с неблагоприятными погодными условиями

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет девяти рейсов задерживается в аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Неблагоприятные погодные условия и порывы ветра, которые местами достигали 15-20 м/с внесли корректировки в работу аэропорта Волгограда. 13 декабря были задержаны 15 рейсов.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются два рейса в Москву, по одному - в Санкт-Петербург и Казань. На прилет задержаны три рейса из Москвы, по одному - из Астрахани и Казани.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Волгограда, задержка рейсов связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионах страны, а также с неблагоприятными погодными условиями.

В воскресенье, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 20-25 м/с, днем в отдельных районах порывы 17-22 м/с.