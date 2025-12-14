Зиновьева: бизнес по франшизе поможет побороть страх старта своего дела

Для бизнеса Московской области создана инвесткарта, где предприниматели могут изучить локации для размещения бизнеса, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Открытие бизнеса в Московской области по региональной программе с субсидированием "Франшиза" поможет начинающим предпринимателям побороть страх. Об этом сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Есть хорошая программа по франшизам, и она в Московской области очень востребована. На нашем Инвестиционном портале вы можете найти каталог франшиз и выбрать. И если вы, например, боитесь делать бизнес сами пока, не ощущаете в себе вот этой силы и компетенции, то вам будет удобнее воспользоваться уже проработанной бизнес-моделью и брендом. Это готовая бизнес-модель, и процент выживаемости этих бизнесов гораздо выше", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что для бизнеса Московской области также создана инвесткарта, где предприниматели могут изучить локации для размещения бизнеса.

Зампред подчеркнула, что все доступные меры поддержки бизнеса представлены на Инвестиционном портале Подмосковья. Среди последних новшеств - сервис на основе искусственного интеллекта "София". "Она вам как раз поможет подобрать множество разного рода мер поддержки. Вы задаете ей вопрос, она вам отвечает, показывает, где какая субсидия, где какая мера поддержки, буквально проведет вас по этому пути", - добавила Зиновьева.

