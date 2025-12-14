В Карелии владельцы "наливаек" не обращались за помощью для перепрофилирования

В регионе ранее приняли законопроект, который предусматривает введение дополнительных ограничений на реализацию алкоголя

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 декабря. /ТАСС/. Владельцы "наливаек", новые ограничения для которых с марта начнут действовать в Карелии, не обращались к властям за помощью в перепрофилировании бизнеса, хотя для них предусмотрены такие меры поддержки. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время прямой линии по итогам года в региональном эфире телеканала "Россия-24".

В сентябре депутаты заксобрания Карелии в окончательном чтении приняли законопроект, который предусматривает введение дополнительных ограничений на реализацию алкоголя в регионе в 2026 году. В интервью ТАСС Артур Парфенчиков ранее сообщал, что специализирующиеся на продаже алкоголя торговые точки смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей на перепрофилирование.

"Мы предусмотрели меры государственной поддержки, но пока никто не обращался. Пока нет обращений с точки зрения помощи в переобустройстве, переоборудовании. Посмотрим, что будет происходить <...>. Наверное, здесь тоже мы с этой тенденцией столкнемся, все заявления пойдут 28 февраля", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что к ограничениям продажи алкоголя нужно подходить разумно и серьезно, оценивая риски, чтобы не ухудшить ситуацию. Власти будут следить за тем, как покажут себя новые меры и при необходимости внесут корректировки. "Будем двигаться в этом направлении, как я уже сказал, осторожно, взвешенно, но тем не менее, стремясь, чтобы потребление алкоголя в республике снижалось", - сказал руководитель региона.

Глава Минздрава региона Михаил Охлопков добавил, что в настоящее время заметна тенденция на снижение потребления алкоголя, но более точные показатели будут известны уже в следующем году.

Ограничения на продажу

С 1 марта в республике введут целый ряд ограничений на реализацию алкоголя. Розничная продажа такой продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет возможна лишь при условии, что общая площадь торгового объекта составляет не менее 70 кв. м. Кроме того, она будет запрещена в объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под действие закона попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые, и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции.