Профицит внешней торговли РФ в октябре вырос до $11,1 млрд

Дефицит баланса услуг в октябре вырос до $4,4 млрд за счет наращивания импорта, в том числе в категории прочих деловых услуг и поездок

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам октября 2025 года вырос на $2 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $11,1 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя сентября 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $2,6 млрд, до $11,1 млрд. Основной вклад внесло сокращение стоимостных объемов экспорта минеральных продуктов, частично компенсированное ростом поставок неэнергетических товаров. Импорт товаров по сравнению с сентябрем практически не изменился, отметил регулятор.

Дефицит баланса услуг в октябре вырос до $4,4 млрд за счет наращивания импорта, в том числе в категории прочих деловых услуг и поездок.

Профицит счета текущих операций в октябре 2025 года составил $4,3 млрд против $8,7 млрд в сентябре 2025. Динамика показателя к предшествующему периоду обусловлена сокращением профицита торгового баланса и увеличением дефицита прочих компонентов текущего счета, добавил регулятор.

В январе - октябре 2025 года профицит счета текущих операций сократился до $37,1 млрд с $52,7 млрд годом ранее в равной мере за счет снижения профицита торгового баланса и увеличения дефицита баланса услуг при устойчивом дефиците первичных и вторичных доходов.

Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до $101,5 млрд с $109,6 млрд в январе - октябре 2024 года. Экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом.

