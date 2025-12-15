Reuters: Минфин США отклонил предложение Xtellus о покупке активов "Лукойла"

Банк предложил обменять ценные бумаги компании, принадлежащие американским инвесторам, на ее глобальные активы

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США отклонило предложение американского банка Xtellus Partners о покупке международных активов компании "Лукойл". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Xtellus предложил обменять ценные бумаги "Лукойла", принадлежащие американским инвесторам, на ее глобальные активы.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.