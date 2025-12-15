Сальвини: санкции ЕС ослабили экономику Европы
РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не РФ, а экономику Европы.
"Я просто отмечаю, что почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев. Поэтому я призываю к осторожности в отношении перевооружения, оружия", - сказал он в интервью в эфире телешоу на канале Rete4.
"Если ни Гитлеру, ни Наполеону не удалось поставить на колени Москву, сомневаюсь, что это смогут сделать [глава европейской дипломатии] Кая Каллас, [президент Франции Эмманюэль] Макрон с [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером и [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем", - добавил итальянский политик. По его мнению, угрозы для Европы исходят не с восточного фланга, а с юга, откуда прибывают нелегальные мигранты.