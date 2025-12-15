Сальвини: санкции ЕС ослабили экономику Европы

19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени, поставили на колени европейские экономики, сообщил министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии

Редакция сайта ТАСС

Министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Италии Маттео Сальвини © Emmanuele Ciancaglini/ Getty Images

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не РФ, а экономику Европы.

"Я просто отмечаю, что почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев. Поэтому я призываю к осторожности в отношении перевооружения, оружия", - сказал он в интервью в эфире телешоу на канале Rete4.

"Если ни Гитлеру, ни Наполеону не удалось поставить на колени Москву, сомневаюсь, что это смогут сделать [глава европейской дипломатии] Кая Каллас, [президент Франции Эмманюэль] Макрон с [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером и [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем", - добавил итальянский политик. По его мнению, угрозы для Европы исходят не с восточного фланга, а с юга, откуда прибывают нелегальные мигранты.