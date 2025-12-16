Малайзию с начала года посетили 100 тыс. россиян

Турпоток вырос на 7,1%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. российских туристов побывали в Малайзии за первые девять месяцев 2025 года. Об этом заявил посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай на бизнес-завтраке, посвященном национальной кампании Visit Malaysia 2026.

Как отметили в офисе туризма Малайзии в РФ, рост турпотока год к году из России за январь - август составил 7,1%.

"Показатели прибытия туристов из России очень обнадеживают. За первые девять месяцев 2025 года Малайзию посетили более 100 тыс. российских туристов, - сказал посол. - Исходя из этой позитивной тенденции, мы уверены, что в этом году число прибывших в Малайзию туристов из России превзойдет прошлогодние показатели, составлявшие более 130 тыс. человек".