Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии

Программу пролонгировали до конца 2026 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России продлило программу льготного лизинга техники для малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

"Программа льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продлена до конца 2026 года. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.

Речь идет о льготном лизинге техники и оборудования в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, а также транспортной и строительной отраслях. Ставка отечественного оборудования составляет до 6% годовых, иностранного - до 8%. В 2026 году в бюджете предусмотрено 500 млн рублей на реализацию таких мер поддержки.

"Программа льготного лизинга была запущена правительством в 2023 году и стала востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Решение о ее продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства", - добавили в кабмине.