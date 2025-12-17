В кабмин внесут актуализированную стратегию развития стройотрасли в 2026 году

Необходимо рассмотреть целевые показатели и пути их достижения, где-то они могут быть подкорректированы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Актуализированную стратегию развития строительной отрасли России планируется внести в правительство в 2026 году, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы утвердили стратегию стройотрасли. У нас появились воссоединенные территории. Есть вопросы, связанные с новыми технологиями стройматериалов. Мы внесем [в кабмин] стратегию в течение 2026 года", - сказал он.

Он добавил, что надо рассмотреть целевые показатели и пути их достижения, где-то они могут быть подкорректированы.

"Мы должны утвердить, что мы должны поменять в стратегии, так как стратегия - это живой механизм", - отметил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал о принятии решения актуализировать стратегию развития строительной отрасли России. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отмечал, что актуализация стратегии развития стройотрасли может завершиться в первом квартале 2026 года