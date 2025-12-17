В Казани откроется представительство AAOIFI

Открытие запланировано на 26 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) откроется в Казани 26 декабря. Об этом на заседании оргкомитета форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"В конце года, это 26 декабря, в Казани готовится открытие представительства ведущей мировой организации по стандартам исламских финансов, AAOIFI. Эта инициатива станет качественным прорывом, от консультаций мы переходим к системной и совместной работе", - сказал он.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента в России до 1 сентября 2028 года.