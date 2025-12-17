Фон дер Ляйен: ЕС продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕК требует "покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Burhan Ozbilici

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Несмотря на все усилия ЕС последних лет, Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти. Об этом заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ЕК требует "покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда".

"Импорт российского газа в ЕС, включая СПГ и трубопроводный газ, сократился с 45% до начала войны до 13% сегодня. Импорт нефти - с 26% до 2% (ранее ЕК признала, что ее статистика по нефти не учитывает объемы импорта европейскими компаниями разбавленной российской нефти, которые точно подсчитать пока невозможно - прим.ТАСС)", - заявила она.

"ЕС приближается к новой эре - эре энергетической независимости от России, - заключила фон дер Ляйен. - Эра евронезависимости должна быть неостановимой".

ЕС с 5 декабря 2022 года запретил в рамках санкций импорт российской нефти в свои страны - члены, кроме Венгрии и Словакии, которые добились для себя исключений.

В декабре этого года Совет ЕС принял постановление о полном запрете всем странам ЕС закупать любые виды газа в России с 1 января 2028 года. Это решение формально не является санкционным, оно проходит по категории торговой политики Евросоюза, поэтому не будет отменено даже после полного завершения конфликта на Украине. Никакие критерии для его отмены не предусмотрены, Еврокомиссия утверждает, что оно введено навсегда.

Как ранее заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, в начале 2026 года Еврокомиссия представит аналогичный проект постановления о полном запрете российской нефти, и в течение следующего года - о запрете российского ядерного топлива.