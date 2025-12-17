Рынок акций РФ перешел к снижению на фоне новостей о санкциях США против России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Давление на рынок усилилось после сообщения агентства Bloomberg о том, что США готовят новые санкции против российской энергетики, если переговоры по мирному урегулированию на Украине не приведут к соглашению.

По данным на 12:12 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,4% - до 2 763,19 и 1 095,89 пункта соответственно. К 12:32 мск падение ускорилось (-0,47%): индекс Мосбиржи достигал 2 715,61 пункта, индекс РТС - 1 095,09 пункта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что Москва пока не видела официальных сообщений о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США. При этом, по его словам, в Кремле знают, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы обсуждаются.