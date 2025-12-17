Бюджет Архангельской области приняли с дефицитом в 4,6 млрд рублей

Доходы составят 152,867 млрд рублей, расходы - 157,502 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания во втором окончательном чтении на сессии приняли бюджет на 2026 год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, планируется, что доходы составят 152,867 млрд рублей, расходы - 157,502 млрд рублей, дефицит 4,635 млрд рублей.

"Прогнозируемые доходы областного бюджета на следующий год решено зафиксировать на уровне 152 млрд 867 млн рублей, а расходы - 157 млрд 502 млн рублей. Дефицит бюджета 4 млрд 635 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На 2027 год доходы запланированы в сумме 155,1 млрд рублей, расходы - 158,4 млрд рублей, дефицит бюджета - 3,3 млрд рублей. На 2028 год доходы запланированы в сумме 148,9 млрд рублей, расходы - 148,5 млрд рублей, профицит бюджета - 0,4 млрд рублей.

Ко второму чтению в проект бюджета поступило 28 поправок: учтены дополнительные ресурсы, которые должны поступить из федерального бюджета, а также перераспределение средств между ранее утвержденными статьями доходов и расходов. Основными драйверами развития экономики региона остаются четыре отрасли: судостроение, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и добыча полезных ископаемых.

Приоритетные направления

В бюджете 2026 года увеличен объем средств на строительство трех школ в Вельском, Каргопольском и Коношском округах, на эти цели дополнительно направят 680 млн рублей. На приведение в нормативное состояние дорог и мостов региона добавляется 287 млн рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения регион получит дополнительные 158 млн рублей, в основном финансирование направится на ремонт медучреждений. Также увеличиваются расходы на оздоровление детей на 17 млн рублей. На 11 млн рублей увеличиваются субсидии на программу "Агростартап", в том числе это средства для реализации проектов участниками СВО, решивших реализовать себя в сельском хозяйстве. Кроме того, в документе учтен перенос средств с 2026 на 2025 год 2 млрд рублей, предназначенных на строительство кампуса "Арктическая звезда".

"Главный приоритет сегодня - повышение зарплат бюджетников и наращивание финансирования реализации национальных проектов. Ключевые из них связаны с поддержкой семьи, материнства, детства, созданием комфортной инфраструктуры для жизни. В общей сложности 43 млрд рублей будет направлено на поддержку семьи и детей. На программы формирования комфортной и безопасной среды для жизни северян будет выделено 23 млрд рублей", - отметила заместитель председателя комитета областного собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политики Надежда Виноградова.

Бюджет 2025

Бюджет на 2025 год был принят с параметрами: доходы - 136 млрд рублей, расходы - 151,8 млрд рублей, дефицит - 15,8 млрд рублей.