В Греции приостановила работу Cetracore-Jetoil из-за санкций ЕС против России

Временная остановка деятельности может быть результатом введения Брюсселем санкций против организаций, якобы сотрудничающих с неким теневым российским нефтяным флотом, отмечает портал "Икономикос тахидромос"

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Греческая топливная компания Cetracore-Jetoil, бенефициаром которой является канадско-пакистанский нефтетрейдер Муртаза Лахани, приостановила работу из-за санкций ЕС против РФ. Об этом сообщил греческий портал "Икономикос тахидромос".

Он публикует письмо компании Cetracore-Jetoil, которая сообщила своим партнерам о "временной остановке своей деятельности в связи с включением Муртазы Лахани (бенефициарного владельца компании Cetracore Jetoil Sole Proprietorship Petroleum Products Company) в решение Совета ЕС 2025/2594, вводящее экономические санкции в отношении определенных лиц и организаций". "Компания Cetracore Jetoil Sole Proprietorship Company Limited приняла решение временно остановить свою деятельность в целях полного соблюдения вышеуказанного решения. Остановка деятельности носит временный характер. Компания тесно сотрудничает со своими юристами, а также с компетентными национальными и европейскими органами власти, чтобы немедленно разрешить компании возобновить работу и согласовать ее точные рамки. В результате приостановки деятельности могут быть на время остановлены или задержаны поставки и другие услуги по действующим соглашениям. Мы не будем приступать к подготовке новых соглашений или пересмотру существующих", - сообщили в компании.

Компания Jetoil была основана в 1968 году. В марте 2018 года ее приобрела австрийская компания Cetracore Energy.

По словам портала, временная остановка деятельности Cetracore-Jetoil стала результатом введения Брюсселем санкций против организаций, якобы сотрудничающих с неким теневым российским нефтяным флотом, и Брюссель относит Муртазу Лахани к числу людей, связанных с такими организациями. Из-за приостановки деятельности компании появилась информация о возможной временной остановке работы 117 автозаправочных станций (91 под брендом Jetoil и 26 независимых АЗС), сотрудничающих с компанией Cetracore-Jetoil. В состав этой компании входят пять дочерних компаний, а также ее "золотой актив" - 15 резервуаров для хранения нефти вместимостью 220 тыс. тонн в местечке Калохори в пригороде Салоник.

Владельцы автозаправочных станций, большинство из которых расположены в Северной Греции, ищут способ сохранить свой бизнес. 91 заправочная станция, работающая под брендом Jetoil, имеет возможность закупать топливо у других компаний при условии, что на их вывесках не указан бренд Jetoil. Кроме того, потребности рынка в целом будут удовлетворяться за счет других АЗС в Кавале и Салониках. Таким образом, сектор торгующих горючим компаний уверен в достаточности и надежности поставок, подчеркивает "Икономикос тахидромос".