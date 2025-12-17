Чекунков: программа "Гектар" стала важнейшим инструментом развития региона

Глава Минвостокразвития отметил, что программа обеспечивает гибкость использования земли, создает новые точки экономического роста и позволяет реализовывать проекты любого масштаба

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Программа "Гектар", которая реализуется на Дальнем Востоке и в Арктике, зарекомендовала себя как важнейший инструмент развития макрорегиона, позволяющий человеку реализовать собственные планы. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Программа "Гектар" с момента своего старта зарекомендовала себя как важнейший инструмент развития региона, позволяющий человеку реализовать собственные планы: построить дом, открыть дело, запустить фермерское хозяйство. На сегодняшний день участниками программы стали более 167 тыс. человек, из них 157 тыс. - на Дальнем Востоке и свыше 10 тыс. - в Арктике. Ежегодно оформляются тысячи участков для ведения хозяйства, предпринимательства, строительства и туризма", - сказал министр.

Чекунков отметил, что программа обеспечивает гибкость использования земли, создает новые точки экономического роста и позволяет реализовывать проекты любого масштаба. По его словам, получатели гектаров используют землю для развития фермерства, индивидуального жилищного строительства, создания туристической инфраструктуры и социальных сервисов. "На участках открываются фермы, пасеки, предприятия по разведению КРС, овец и кроликов; развиваются овощеводство, ягодные плантации и тепличные комплексы", - сказал он.

Гектар для проектов

По словам министра, растет число производственных и сервисных инициатив. Так, участники программы создают техцентры по обслуживанию сельхозтехники, мини-пекарни и кондитерские, мастерские и торговые павильоны. В ряде регионов - в Приморье, на Сахалине, Камчатке, в Магаданской области - участки используются для переработки дикоросов, производства чая и выпуска региональной сувенирной продукции.

Так, на территории Приморского края реализуется проект для туристического отдыха глэмпинг "Три облака", который вносит вклад в развитие внутреннего туризма, создавая точку притяжения для жителей и гостей Дальнего Востока. "Глэмпинг-парк находится в тихом месте на берегу изумрудного озера. Проект медленно, но верно растет и развивается. Мы хотим зафиксировать в 2026 году результаты и начать расширение - сделать тропу Арсеньева, благоустроить прибрежную зону и построить новые уникальные места для отдыха", - рассказал ТАСС автор проекта Дмитрий Мелехов.

На территории Еврейской автономной области в рамках программы "Дальневосточный гектар" создано многопрофильное производство на основе пчеловодства "BeeDzen", которое демонстрирует эффективное использование государственной программы для развития локального бизнеса и продвижения региональной идентичности. "У нас с супругом семейный проект BeeDzen, мы развиваем пчеловодческую отрасль в своем регионе и популяризируем высокие стандарты качества, экологичные принципы работы и этичное пчеловодство. <...> Со временем пасека начала расти, а еще мы поняли необходимость в том, чтобы развивать пчеловодство разведенческого направления, то есть реализовывать не только мед, но и пчелопакеты. В планах и амбициях - создание племенной пасеки", - сказала ТАСС автор проекта Алина Хроменко.

В Хабаровском крае, например, реализуется проект эвенского этнокомплекса "Гэрбэнкэн", который расположен на окраине села Арка, у реки Невтэньдя. "В течение шести лет строительства на территории возведены аутентичные эвенские чумы и юрта, работает мастерская по изготовлению сувениров с этническим колоритом, где все желающие могут научиться традиционному пошиву национальной одежды, выделке шкур и вышивке. Наши гости могут познакомиться с уникальной выставкой декоративно-прикладного искусства эвенов, посетить творческие мероприятия, остановиться в уютном гостевом доме и отведать блюда национальной кухни", - пояснила ТАСС автор проекта Мария Алексеева.

Также на территории Ловозерского района Мурманской области на участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар", реализуется арктический глэмпинг и сап-станция "Гиперборея". "Основная концепция - это доступная Арктика, доступная экзотика и ментальный отдых. <...> Уникальность проекта в том, что этот глэмпинг находится в абсолютно диких местах. Вокруг только лес - гектары лесотундры. <...> И хорошие условия для северного сияния, потому что низкая засветка неба. Наши гости оказываются в зимней сказке - в абсолютно диких местах с комфортом", - рассказала автор проекта Мария Москаленко.

Проекты выдвинуты на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока" в 2025 году. Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.