Спрос на турпоездки по России в новогодние праздники вырос за год на 14%

Средняя цена суток в отеле в период праздников составляет 13 240 рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки по России на предстоящие новогодние праздники увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции.

"Мы фиксируем очень хорошую динамику бронирований по сравнению с прошлым годом. Показатели в поездках растут на 13,87%. <…> Краснодарский край выбирают 19,7%, Москву - 19,4%, Санкт-Петербург - 14,9% от всех туристов, которые собираются отправиться на новогодние праздники", - сказал он.

Далее по спросу следуют Московская область, Республика Татарстан, Ставропольский край, Ярославская область, Крым, Свердловская и Нижегородская области, рассказал глава РСТ.

Средняя цена суток в отеле в период праздников составляет 13 240 рублей - это на 6% выше, чем годом ранее.