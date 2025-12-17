Нетаньяху одобрил рекордную сделку о поставках газа Египту на $34,6 млрд

Больше половины суммы пойдет напрямую в государственную казну, заявил премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил 17 декабря вечером, что одобрил заключение соглашения о поставках газа Египту на общую сумму в 112 млрд шекелей ($34,6 млрд). Он подчеркнул, что речь идет о рекордной сделке в этой сфере для его страны.

"Сегодня я одобрил крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Объем соглашения составляет 112 млрд шекелей. Из них 58 млрд ($17,9 млрд - прим. ТАСС) пойдут напрямую в государственную казну", - сказал он в специальном телеобращении к нации, которое он записал совместно с министром энергетики Израиля Эли Коэном.

По его словам, соглашение предполагает масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру, оно заключено с участием американской компании Chevron и израильских партнеров. "Я утвердил эту сделку после того, как были обеспечены наши интересы в сфере безопасности и иные жизненно важные интересы, о которых я не буду говорить здесь подробно. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе", - отметил Нетаньяху.