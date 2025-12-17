В ОП предложили расширить пособие для беременных

Размер выплат должен быть не ниже регионального МРОТ, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Единое пособие должно назначаться беременным женщинам, вставшим на учет на сроке до 12 недель, вне зависимости от достатка и быть не ниже регионального МРОТ. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сейчас выплата назначается только малообеспеченным женщинам. Сумма пособия зависит от семейного дохода: она может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Моя позиция, и эта инициатива поддержана Общественной палатой, [заключается] в том, что, когда женщина встала на учет по беременности, она все-таки должна получать пособие не ниже прожиточного минимума. Сразу же, на весь этот период", - предложил эксперт, добавив, что это должно распространяться на всех беременных женщин.

По словам Рыбальченко, привязка пособия к доходам семьи может приводить к тому, что пара специально не регистрирует брак. "Иногда это может быть добровольным, обоюдным решением, а иногда это может быть и манипуляцией со стороны партнера по отношению к женщине. Поэтому я считаю, что таких манипуляций надо избежать", - подчеркнул он.

Единое пособие - социальная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Оно предназначено для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки - до 12 недель. Учитывается также имущественная обеспеченность семьи.