В Астраханской области инвестиции в основной капитал вырастут на 2,4%

Рост инвестиций в 2026 году будет обусловлен реализацией инвестпроектов, 11 из которых имеют статус особо важных

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Астраханской области в 2026 году прогнозируется в размере 127 млрд рублей, что на 2,4% превышает предварительные итоговые показатели 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщила журналистам зампредседателя правительства области - министр экономического развития Элина Полянская.

"Объем инвестиций 2025 года, направленный в основной капитал региона, предварительно составляет 124 млрд рублей. <…> На основании прогноза социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период до 2028 года объем инвестиций в основной капитал в 2026 году прогнозируется в размере 127 млрд рублей", - сказала Полянская.

Она отметила, что в регионе сохраняется инвестиционная активность, положительная динамика обусловлена капиталовложениями таких крупных организаций, как ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть", ООО "Газпром газификация", ООО "Каспийская нефтяная компания" и филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго".

Рост инвестиций в 2026 году будет обусловлен реализацией инвестпроектов, 11 из которых имеют статус особо важных. Общий объем инвестиций по ним составляет порядка 200 млрд рублей, предполагается создание более 700 рабочих мест в разных сферах деятельности.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Астраханской области составил 115,8 млрд рублей, что на 21,4% больше в сравнении с 2023 годом.