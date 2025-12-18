ГК "Дело" создаст дирекцию по ЭКГ-рейтингу и национальным целям развития

Председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев напомнил, что с 2026 года необлагаемая налогами сумма корпоративных выплат сотрудникам увеличивается до 1 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Дело" сформирует дирекцию по ЭКГ-рейтингу и национальным целям развития. Инициатива получила поддержку полномочного представителя президента России в ЦФО, председателя попечительского совета Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Игоря Щеголева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев.

"Создание новой дирекции - наш ответ на стратегический курс страны: переход от глобальных рамок к российским национальным приоритетам. Цель - сделать вклад бизнеса в развитие России измеримым, централизованным и эффективным. Особое место в этой работе занимает демографическая повестка, которую президент выделяет как общенациональную задачу. Бизнес здесь - не сторонний наблюдатель, а активный участник", - отметил Шишкарев.

По его словам, решение также позволит интегрировать принципы ЭКГ-рейтинга во все бизнес-процессы группы. Особое внимание в работе дирекции будет уделено демографической повестке.

Шишкарев напомнил, что с 2026 года необлагаемая налогами сумма корпоративных выплат сотрудникам увеличивается до 1 млн рублей. В свою очередь, ГК "Дело" с 2022 года реализует отдельную корпоративную демографическую программу, выплачивая семьям сотрудников по 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.