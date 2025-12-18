Трамп заявил, что рассматривает три-четыре кандидатуры на пост председателя ФРС

Все они были бы хорошим выбором, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает три-четыре кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в стране функции центробанка.

"Мы ведем переговоры с тремя-четырьмя [кандидатами]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами в Белом доме. "Думаю, что все они были бы хорошим выбором. Мы скоро примем решение", - добавил американский лидер.

Сотрудники действующей вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против президента.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.