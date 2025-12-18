Силуанов отметил важность задачи обеления экономики

На 2025 год доля теневого сектора достигает 10-12% ВВП, отметил министр финансов

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил важность задачи обеления экономики на федеральном и региональном уровнях на совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, управления Федеральной налоговой службы по республике и управления Федерального казначейства по Татарстану.

"Хочу сказать, что на следующий год из таких оперативных задач мы на правительстве сейчас приняли решение о плане мероприятий по обелению экономики. Нам всем нужно: на федеральном уровне и на региональном", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что доля теневой экономики составляет 10-12% ВВП. По его словам, поставлена задача снижения этого показателя.

"Нам надо посмотреть, какие серые зоны, как мы занимаемся безналоговым ввозом товаров из других стран, в том числе из ЕАЭС. НДС где-то занижается, номенклатура товаров не соответствует тем документам, которые ввозятся. Во всяком случае, все эти товары в безналоговом режиме оказываются на полках наших магазинов и маркетплейсов", - заключил министр.