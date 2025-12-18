В Петербург по итогам 2025 года планируют привлечь 1,7 трлн рублей инвестиций

По итогам 2024 года власти города называли сумму инвестиций в основной капитал 1,5 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Санкт-Петербурга ожидается на уровне 1,7 трлн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Этот год для нашего города был годом поступательного роста экономики. Объем инвестиций в основной капитал уже к началу октября превысил 1 трлн рублей. То есть, предприятия вкладывают в развитие производства. По итогам года планируем привлечь 1,7 трлн рублей инвестиций", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что "двухзначная динамика ожидается третий год подряд".

По итогам 2024 года власти Петербурга называли сумму инвестиций в основной капитал 1,5 трлн рублей, это превысило уровень 2023 года на 10,5%.