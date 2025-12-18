РЖД запустили обновленный поезд "Красная стрела" между Петербургом и Москвой

Новые вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Обновленный фирменный поезд "Красная стрела" с вагонами увеличенного габарита отправился в первый рейс с Московского вокзала Санкт-Петербурга в столицу, передает корреспондент ТАСС. Время в пути составит восемь часов.

В четверг РЖД представили новый обновленный поезд на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Презентацию открыло светомузыкальное шоу "Время вперед".

"Впервые с 1960 года мы внесли изменения в ливрею поезда. Постарались сохранить и классику, и инновационность, что свойственно этим уникальным вагонам. Внутри поезда наших пассажиров встречают пентаграммы Ленинградского и Московских вокзалов, а непосредственно в коридорах размещены фотографии, начиная с 30-х годов прошлого века, поезда "Красная стрела", - сказал журналистам заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на презентации поезда.

В "Красной стреле" есть детское купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне - сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.

Новые вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест: ширина полок на 3 см больше, чем в поезде до обновления, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя - на 6 см. В купейном вагоне предусмотрено 40 мест вместо 36, а проход по салону стал шире.