Совет директоров ЦБ РФ 19 декабря примет решение по ключевой ставке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ РФ 19 декабря примет решение по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают ее снижения до 16% годовых. Аналитики в своих прогнозах отмечают, что инфляция снизилась по итогам ноября ниже прогнозов ЦБ, крепкий рубль давит на валютные доходы бюджета, а инфляционные ожидания остаются повышенными.

На предыдущем заседании в октябре Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п. п.), аргументируя такой шаг снижения тем, что устойчивые показатели роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Тогда в ЦБ отмечали, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшалось, напряженность на рынке труда по-прежнему оставалась, а безработица находилась на исторических минимумах.

В начале декабря советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил, что экономика РФ прошла значительную часть пути к ценовой стабильности, спрос охлаждается, переходя в соответствие с производственными возможностями, и, соответственно, замедляется инфляция.

По мнению большинства аналитиков, 19 декабря будет принято решение снизить ключевую ставку до 16%. "Полагаем, что ЦБ продолжит осторожно снижать ставку в условиях разнонаправленного движения факторов, влияющих на принятие решения по ставке. Инфляционные ожидания остаются существенной преградой для ускоренного снижения ставки", - полагает главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров.

Некоторые аналитики высказали более смелое предположение и прогнозируют снижение ключевой ставки на 1 п. п., до 15,5% годовых. Так, по мнению главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, текущие темпы инфляции в ноябре и в первых числах декабря складываются заметно ниже прогноза ЦБ и ниже 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Это открывает пространство для снижения ключевой ставки в декабре и для обсуждения более широких шагов снижения, чем на 50 б. п.

В 2026 году Банк России, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, сохранит жесткую риторику и нейтральный сигнал, чтобы не допустить преждевременного значительного смягчения денежно-кредитных условий. "Мы полагаем, что годовая инфляция в наступающем году замедлит снижение и будет весь год находится около 6%, правда в основном за счет разовых факторов. Поэтому мы ожидаем осторожного снижения ключевой ставки в 2026 году до 14% к концу следующего года. Среднюю ключевую ставку в следующем году мы прогнозируем на уровне 14,8% после 19,2% в этом году", - отметил он.