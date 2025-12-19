В ЛНР до 2030 года планируют обновить 85% парка общественного транспорта

Как сообщили в министерстве инфраструктуры и транспорта республики, для этого закупят 317 автобусов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики намерены закупить 317 автобусов, которые будут обслуживать пассажиров в регионе. Это позволит до 2030 года обновить парк общественного транспорта не менее чем на 85%. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве инфраструктуры и транспорта.

"В Луганской Народной Республике с целью обновления подвижного состава для увеличения к 2030 году доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%, запланирована закупка автобусов в количестве 317 единиц", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Альбертом Апшевым.

В частности, в 2026 году планируется закупка 47 автобусов. В регионе с начала 2025 года организовано 24 новых межмуниципальных автобусных маршрута. Дополнительно планируется открытие еще четырех. Отмечается, что в 2026 году открытие новых межмуниципальных маршрутов будет осуществляться по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что с момента вхождения ЛНР в состав Российской Федерации, с 2022 по 2024 год включительно, в республику было поставлено 626 автобусов, 315 из них в рамках специального инфраструктурного проекта, остальные - в рамках реализации программы социально-экономического развития.

За три года новая техника позволила почти в два раза увеличить количество межмуниципальных маршрутов. В 2021 году в республике действовал 131 маршрут, в 2025 году - более 200.

Автобусный парк в регионе практически не обновлялся с 2014 года.