Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал рост

К 07:10 мск он находился на отметке 2 771,37 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,58% и находился на уровне 2 769,12 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 771,37 пункта (плюс 0,66%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.