Мирзиёев пригласил японские компании к участию в модернизации экономики Узбекистана

Портфель реализуемых совместных проектов стран превышает $20 млрд

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил японские компании к активному участию в модернизации экономики республики, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

По ее данным, глава государства в ходе визита в Японию провел встречу с руководителями ведущих компаний, финансовых институтов и бизнес-объединений этой страны. Как сообщалось ранее, портфель реализуемых совместных проектов Узбекистана и Японии в настоящее время превышает $20 млрд.

"Глава государства пригласил японский бизнес к активному участию в процессах модернизации экономики Узбекистана, направленных на ускорение индустриализации, внедрение передовых технологий, рост производительности и расширение экспортных возможностей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что приоритетными сферами сотрудничества двух стран являются обеспечение энергетической устойчивости и "зеленый" переход, включая развитие возобновляемых источников энергии и систем накопления, а также снижение углеродной интенсивности экономики. Также отдельное внимание уделено вопросам глубокой переработки критически важных минералов с формированием полной цепочки добавленной стоимости. К перспективным направлениям также отнесены развитие машиностроения и промышленного оборудования. "Особый акцент был сделан на развитии информационных технологий, включая реализацию программ в сфере искусственного интеллекта и цифровизации", - добавили в пресс-службе.

Также обсуждалось создание современных специальных экономических зон. В частности, при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) готовится проект создания специальной экономической зоны по японской модели и стандартам. "Представители деловых кругов Японии выразили приверженность расширению присутствия в Узбекистане и озвучили планы по участию в реализации совместных проектов по приоритетным направлениям", - отмечает пресс-служба.