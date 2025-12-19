ЦБ ожидает устойчивой инфляции в 4% во втором полугодии 2026 года

В Банке России сообщили, что после исчерпания влияния повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция в стране продолжится

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. После исчерпания влияния повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция в РФ продолжится, указано в пресс-релизе Банка России.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - отмечает ЦБ.

По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится, чему будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.