Рубль слабо укрепился на решении ЦБ понизить ключевую ставку

По данным на 13:30 мск, юань замедлил рост

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже слабо ускорил рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 11,402 руб. (+5,05 коп.), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, юань замедлил рост и находился на уровне 11,3925 руб. (+4,05 коп.).