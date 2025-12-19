Трутнев: долгосрочные контракты фрахта судов важны для грузоперевозок по ТТК

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, важным элементом развития Трансарктического транспортного коридора является наличие флота, способного осуществлять плавание в арктических водах

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Формирование долгосрочных контрактов фрахта судов под конкретные грузопотоки необходимо для обеспечения надежных грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева по итогам совещания о развитии Трансарктического транспортного коридора.

"Важным элементом развития Трансарктического транспортного коридора является наличие флота, способного осуществлять плавание в арктических водах. Формирование потребностей в количестве судов, их типов будет зависеть от предполагаемого грузопотока Трансарктического транспортного коридора. С целью обеспечения надежных грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору крайне важным является формирование долгосрочных контрактов фрахта судов под конкретные грузопотоки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгосрочные тайм-чартерные контракты позволят судовладельцам не только в долгосрочном привлечении судов с рынка, но и в планировании строительства судов, в том числе на российских верфях. Определенность с грузовой базой для Трансарктического транспортного коридора позволит также сформировать долгосрочные планы по подводящей к морским портам инфраструктуре, включая автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Росатом при участии федеральных органов исполнительной власти, включая Минтранс России, в рамках межведомственной рабочей группы осуществляет проработку номенклатуры и объемов грузов, которые могут создать грузовую базу Трансарктического транспортного коридора. "Только после формирования грузовой базы и определения соответствующих грузопотоков Минтранс России сможет в случае необходимости подготовить предложения по корректировке федерального проекта "Развитие опорной сети морских портов" с целью формирования необходимых мощностей в морских портах", - говорится в сообщении.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".