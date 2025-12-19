Цена бензина АИ-95 упала за неделю на бирже почти на 10%

АИ-92 - больше чем на 6%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива по итогам недели показала значительное снижение - от 1,9% до 9,71%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах снизился в цене на 1,5% - до 53,049 тыс. руб. за тонну и упал на 6,54% за неделю. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала за день на 2,31% - до 61,027 тыс. руб. за тонну (-9,71% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива прибавила за день 1,58% и выросла до 52,488 тыс. руб. за тонну (-5% за неделю). При этом стоимость межсезонного дизеля снизилась на сегодняшних торгах на 0,81%, до 53,119 тыс. руб. за тонну (-1,9% за неделю), а цена зимнего дизеля за неделю потеряла 9,64%, опустившись до 60,397 тыс. руб. за тонну (-0,86% за день).

Топочный мазут подешевел за день на 1,53% - до 12,97 тыс. руб. за тонну, а за неделю - на 10,85%. Цена сжиженных углеводородных газов потеряла на сегодняшних торгах 0,77% - до 18,090 тыс. руб. за тонну, а за неделю упала на 9,36%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).