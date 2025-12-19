Путин: ощутимая инфляция во многом зависит от продовольственной корзины

По словам президента, средние показатели также зачастую не соответствуют реальным ценам в магазинах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. То, как люди ощущают инфляцию, во многом зависит от их продовольственной корзины и изменения цен на конкретные продукты. Это отметил во время "Итогов года" президент РФ Владимир Путин, комментируя макроэкономические показатели инфляции в стране.

"Например, мы говорим, что инфляция снизится - это значит, что цены снизятся, и они будут на уровне там 5,7% - 5,8% [уровня инфляции]. Но инфляция, скажем, продовольственная, еще по некоторым направлениям, она может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если эта продовольственная корзина преимущественно из белковой продукции - мясо, куриное мясо, <...> то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. Ничего в этом, безусловно, хорошего нет", - сказал он в ходе "Итогов года", отвечая на вопрос об "ощущаемой" инфляции.

Президент подчеркнул, что средние показатели также зачастую не соответствуют реальным ценам в магазинах. "Я уже говорил, что когда люди видят какие-то средние показатели, усредненные цифры, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни", - добавил глава государства.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что проблему инфляции в России получается решать, а к концу года показатель может достигнуть порядка 5,7-5,8%.