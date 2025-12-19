В Коми попросили 20,1 млрд рублей на дорогу до Нарьян-Мара

Ограниченность средств дорожного фонда региона не позволяет отремонтировать оставшиеся участки дороги

СЫКТЫВКАР, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми обратились в федеральное правительство о выделении 20,1 млрд рублей на строительство и реконструкцию незавершенных участков автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар, которая является стратегической для всего Русского Севера и в будущем обеспечит связь с "большой землей" севера Коми и Ненецкого автономного округа (НАО). Ограниченность средств дорожного фонда Коми не позволяет отремонтировать оставшиеся участки дороги, сообщили ТАСС в правительстве республики.

Вопрос об автодороге задала президенту России Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции журналист агентства "Комиинформ" Дарья Шучалина.

"Приведение в нормативное состояние участков автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар в границах Республики Коми и искусственных сооружений ведется в рамках исполнения поручения президента России от 8 августа 2025 года. Было обращение главы республики Ростислава Гольдштейна от 19 ноября 2025 о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 20,1 млрд рублей на реализацию первоочередных мероприятий по приведению в нормативное состояние участков автомобильной дороги", - сообщили ТАСС в региональном правительстве.

По данным Минстроя Коми, в марте 2023 года в НАО досрочно ввели в эксплуатацию участки автодороги в направлении Усинска. В связи с этим выросло количество грузовых автоперевозок, что привело к резкому ухудшению состояния автодороги и мостов.

"Ограниченность средств дорожного фонда Коми не позволяет обеспечить приведение автодороги в нормативное состояние, в том числе в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ней. Поэтапное выделение дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета в размере 20,1 млрд рублей в период 2027-2030 годов позволит привести автодороги к нормативу", - отметили в Минстрое.

Как уточнили ТАСС, передача трассы в федеральную собственность планировалась в 2026 году. Однако в настоящее время процедура приостановлена до завершения работ по строительству моста через реку Печору у села Усть-Уса с подходами к нему протяженностью более 30 км. В сентябре 2024 года глава Коми сообщал, что мост планируется начать строить в 2027 году, он оценивался на тот момент в 45 млрд рублей.

О дороге

Протяженность дороги на территории Коми составляет 879,4 км. До 2030 года запланировано отремонтировать 115,6 километра автодороги и 1 136 погонных м мостов. На это запланировано 7,618 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 6,918 млрд рублей. При этом остается потребность капитально отремонтировать 239 километров автодороги и 658 погонных метров мостов. На это требуется 20,1 млрд рублей, которые были запрошены из федерального бюджета.

Длина стратегической трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар составляет более тысячи километров, из которых по территории Коми проходит почти 880 километров. Дорога обеспечивает северный завоз, связь населенных пунктов. Она свяжет транспортные потоки севера европейской части России, Северо-Восточной Сибири с промышленными центрами страны, соединит Республику Коми и Ненецкий автономный округ, который также получит круглогодичную связь с большой землей.