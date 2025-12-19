Путин не дал оценку решению ЦБ снижения ключевой ставки
Редакция сайта ТАСС
11:06
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" не дал оценку решению Банка России снизить ключевую ставку до 16%, оставив это за специалистами.
"Достаточно ли этого понижения на полпроцента (ключевой ставки до 16%) или нет. Сейчас не буду давать никаких оценок на экспертном уровне. Уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки", - сказал Путин.
Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.