Путин не дал оценку решению ЦБ снижения ключевой ставки

Банк России понизил ключевую ставку до 16%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" не дал оценку решению Банка России снизить ключевую ставку до 16%, оставив это за специалистами.

"Достаточно ли этого понижения на полпроцента (ключевой ставки до 16%) или нет. Сейчас не буду давать никаких оценок на экспертном уровне. Уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки", - сказал Путин.

Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.