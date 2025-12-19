ЦБ отметил рост сбережений населения РФ и ускорение корпоративного кредитования

Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими, добавили в Банке России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России фиксирует высокую склонность населения к сбережениям на фоне умеренного роста розничного кредитования. В то же время во втором полугодии 2025 года корпоративное кредитование заметно ускорилось по сравнению с первыми шестью месяцами года, говорится в сообщении регулятора.

"Сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Рост портфеля розничных кредитов в целом умеренный. Корпоративное кредитование во втором полугодии 2025 года растет заметно быстрее, чем в первом полугодии", - отмечается в сообщении.

Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими, добавили в ЦБ.